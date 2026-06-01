Momenti di paura questa mattina a Lignano Sabbiadoro, dove un albero è improvvisamente crollato nella zona antistante l’Arena Alpe Adria, finendo su un’auto che stava transitando lungo viale Europa.

Il cedimento e l’auto coinvolta

Il crollo del pino marittimo è avvenuto mentre un’auto stava passando nella zona. L’albero si è abbattuto sulla carreggiata colpendo il veicolo e bloccando temporaneamente la circolazione. Nonostante la scena e il forte spavento, non si registrano feriti. La conducente è rimasta sotto la chioma dell’albero al momento dell’impatto, ma è uscita illesa. L’auto ha riportato danni al tetto e al lunotto posteriore.

I soccorsi e la gestione del traffico

Sul posto sono intervenuti otto agenti della Polizia Locale per gestire la viabilità e predisporre le deviazioni necessarie. La carreggiata di viale Europa in uscita dalla città è rimasta chiusa per alcune ore.

Sono stati attivati anche i Vigili del Fuoco, con due squadre operative, insieme a circa quindici operatori dei servizi esterni del Comune, impegnati nelle operazioni di rimozione dell’albero e messa in sicurezza dell’area.

Le parole dell’assessore al Verde

“Sono stati momenti di grande apprensione, soprattutto per la signora che si trovava a transitare in quel momento ed è rimasta con la propria autovettura sotto la chioma dell’albero. Fortunatamente non si sono registrate conseguenze per le persone e questo è senza dubbio l’aspetto più importante della vicenda”, ha dichiarato l’assessore al Verde del Comune di Lignano Sabbiadoro, Marco Donà.

Le verifiche sulle cause

Sulle cause del cedimento sono in corso accertamenti tecnici. “In questo momento è prematuro formulare ipotesi. Saranno le verifiche a stabilire con precisione cosa sia accaduto”, ha spiegato l’assessore. Una parte del tronco resterà sul posto per consentire le analisi del perito incaricato dal Comune, chiamato a verificare eventuali patologie interne o criticità non visibili dall’esterno. A una prima valutazione, l’albero risultava in condizioni apparentemente buone.

“Lignano Sabbiadoro è una città turistica e la sicurezza di residenti e ospiti, insieme alla qualità dei servizi offerti, deve rimanere una priorità assoluta ma è altrettanto vero che la nostra località può contare su un patrimonio verde straordinario, costituito da diverse migliaia di alberi che rappresentano una delle caratteristiche più apprezzate della città. Ogni anno il Comune programma e realizza interventi di manutenzione, monitoraggio e cura del verde pubblico, necessariamente organizzati per settori urbani e sulla base delle priorità e delle situazioni che emergono” ha sottolineato l’assessore Donà.

“Attendiamo gli esiti delle verifiche tecniche prima di trarre qualsiasi conclusione. L’obiettivo è comprendere esattamente le cause dell’episodio e continuare a garantire, con responsabilità e attenzione, la sicurezza delle persone e la tutela del patrimonio arboreo che rappresenta un valore fondamentale per Lignano Sabbiadoro” ha concluso l’assessore.