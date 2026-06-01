Affermazione per la squadra di equitazione del Friuli-Venezia Giulia, sul podio nella Coppa del Presidente Cavalli a Roma.

Storica affermazione per la squadra di equitazione del Friuli-Venezia Giulia che è salita sul podio nella Coppa del Presidente Cavalli 2026 a Roma. I giovani talenti della nostra regione si sono fatti valere su un campo impegnativo come quello di Piazza di Siena, che ospitava il prestigioso concorso internazionale.

Un terzo posto frutto dell’impegno di cavalieri e amazzoni, dei circoli ippici che li hanno cresciuti e della Fise Friuli-Venezia Giulia. I nostri ragazzi sono finiti alle spalle solo delle squadre del Veneto e della Lombardia.

Accompagnata dal tecnico Gianluca Palmizi e dal presidente della Fise FVG Valerio Pontarolo, il team si è distinto già dal primo giorno di gare. Chi sono i giovani atleti? Ben due di loro appartengono al Circolo Ippico Friulano di Udine, Benedetta Puggina (con Eclipse Z) e Teresa Da Re (con Sam Van De Helle), poi Riccardo Zamuner (con Perle du Faurieu Z) del Circolo Ippico La Corte di Cordovado, Martina Zanette (con Dior On Top Z) del Circolo Ippico Lu-Po di Prata di Pordenone e Beatrice Santarossa (con Danubio Blu Z) del Circolo TT Equisport di Azzano Decimo.

Bene anche la squadra pony del Friuli-Venezia Giulia che ha conquistato il quinto posto con le amazzoni Lavinia Salvatelli, Astrid Bortolin, Viola Benacchio e Virginia Olimpia Vadori.