La Terrazza a Mare di Lignano Sabbiadoro approda al MAXXI di Roma, uno dei più importanti musei italiani dedicati all’arte.

La Terrazza a Mare di Lignano Sabbiadoro approda al MAXXI di Roma, uno dei più importanti musei italiani dedicati all’arte e all’architettura contemporanea.

La struttura simbolo della località balneare Friulana è tra i progetti esposti nella mostra “Vitalità dell’architettura italiana 1946-2026“, allestita in occasione dell’80° anniversario della Repubblica al Museo nazionale delle arti del XXI secolo e sarà visitabile fino al prossimo novembre.

L’esposizione, curata da Pippo Ciorra ed Elena Tinacci, ripercorre la storia dell’architettura italiana attraverso opere, progetti e visioni che hanno accompagnato la crescita del Paese, dal secondo dopoguerra fino ai giorni nostri, valorizzando alcuni degli esempi più rappresentativi e significativi del panorama nazionale.

Tra questi trova spazio anche la Terrazza a Mare di Lignano Sabbiadoro, autentica icona della località, progettata dall’architetto Aldo Bernardis, inaugurata nel 1972 e oggi oggetto di un imponente intervento di riqualificazione, progettato dall’Officina di Architettura GDA dell’architetto Giulia De Appolonia.

L’esposizione non si limita a raccontare il risultato finale dell’intervento, ma anche il cantiere stesso, trasformato in elemento narrativo e progettuale. Dai prototipi strutturali, alle immagini delle lavorazioni, la mostra permette infatti di osservare da vicino le soluzioni tecniche e architettoniche adottate per restituire nuova vita a uno dei simboli della località balneare friulana, riconosciuto come tale a livello internazionale.

Anche Mattarella all’inaugurazione.

All’inaugurazione della mostra alla quale ha partecipato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, era presente anche una delegazione del Comune di Lignano Sabbiadoro, con l’assessore ai lavori pubblici Marco Donà.

“Essere presenti all’interno di una mostra di prestigio nazionale come quella ospitata al MAXXI rappresenta per Lignano Sabbiadoro motivo di grande orgoglio ed è un riconoscimento importante non soltanto per la città, ma per l’intero Friuli Venezia Giulia”, ha evidenziato Donà a margine della cerimonia inaugurale.