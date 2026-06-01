Autostrade Alto Adriatico, in arrivo due giornate da bollino rosso

Traffico sulle Autostrade Alto Adriatico, in settimana si prevedono due giornate da bollino rosso: il 3 a 4 giugno.

Autostrade Alto Adriatico, le previsioni del traffico questa settimana, con il 2 giugno e il Corpus domini: sabato e domenica sono state registrate più di 250 mila uscite ai caselli di Autostrade Alto Adriatico (+10% rispetto al 2025). Da segnalare i 42 mila transiti in uscita al Lisert (+20%), i 33 mila a Latisana (+21%), e i 20 mila sia a Villesse sia a San Doná.

Con la festa della Repubblica il Corpus domini e i grandi eventi si prospetta in altra settimana di traffico sulla rete di Autostrade Alto Adriatico. Due le giornate da bollino rosso (traffico particolarmente intenso): 3 e 4 giugno.

Nello specifico, stando alle previsioni della Concessionaria autostradali, i transiti si intensificheranno a partire dalla serata di martedì 2 giugno sull’autostrada A4 (Venezia-Trieste) in direzione Venezia, con il rientro di chi ha approfittato del ponte per la festa della Repubblica e contemporaneamente la ripresa della circolazione dei mezzi pesanti oltre le 3,5 tonnellate a partire dalle ore 22,00.

Attenzione mercoledì 3.

Particolare attenzione va prestata al giorno seguente, mercoledì 3, perché oltre all’arrivo dei mezzi pesanti del Centro Est Europa sulla A4 dalla barriera del Lisert a Venezia si prevede il sopraggiungere da nord lungo la A23 (Udine Sud – Palmanova) dei turisti austriaci per la festività del Corpus domini. Si prevede quindi traffico particolarmente intenso sulla A4 in direzione Venezia al mattino e al pomeriggio, in direzione Trieste al mattino, mentre sulla A23 potrebbero formarsi code e rallentamenti in prossimità del Nodo di Palmanova al mattino e al pomeriggio.

Quasi identico copione nella giornata di giovedì 4 con possibilità di code e rallentamenti al mattino e al pomeriggio sulla A4 in direzione Venezia soprattutto in prossimità degli svincoli in direzione mare e ancora sulla A23 tra Udine Sud e Nodo di Palmanova.

Nei giorni seguenti il traffico sarà da bollino giallo (sostenuto) soprattutto agli svincoli delle località balneari e negli orari in prossimità dei concerti previsti a Bibione (Ligabue il 5 giugno) e a Udine (Eros Ramazzotti il 6 giugno)