A23 Udine Tarvisio, chiusure notturne del tratto Carnia-Pontebba

Chiusure notturne del tratto Carnia-Pontebba della A23 Udine Tarvisio.

Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Carnia e Pontebba, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

dalle 22:00 di mercoledì 3 alle 6:00 di giovedì 4 giugno, sarà chiuso il tratto Carnia-Pontebba, verso Tarvisio.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Carnia, percorrere la SS52 Carnica e la SS13 Pontebbana e rientrare sulla A23 alla stazione di Pontebba. Si precisa che le aree di parcheggio “Campiolo est”, “Resiutta est” e “Cadramazzo est” saranno chiuse dalle 12:00 di mercoledì 3 alle 6:00 di giovedì 4 giugno;

dalle 22:00 di venerdì 5 alle 6:00 di sabato 6 giugno, sarà chiuso il tratto Pontebba-Carnia, verso Udine.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili l’area di servizio “Campiolo ovest” e le aree di parcheggio “Stavoli Sachs ovest” e “Carnia ovest”, situate in quel tratto. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pontebba, percorrere la SS13 Pontebbana e la SS52 Carnica verso Udine e rientrare in A23 alla stazione di Carnia.