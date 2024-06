In arrivo le “Bagniniadi 2024”, le olimpiadi dei bagnini di Lignano

La competizione tra le squadre di bagnini di Lignano.

Anche quest’ anno, come di consueto, si svolgeranno sull’arenile di Lignano Pineta, le ‘olimpiadi dei bagnini’, meglio conosciute come le Bagniniadi. Venerdì 28 giugno infatti, dalle ore 19,30 alle ore 21,30 meteo permettendo, sulla spiaggia all’altezza del Pontile a Mare de “La Pagoda” prenderanno il via le goliardiche ma intense competizioni ludiche tra le squadre di salvataggio del litorale lignanese (Sabbiadoro, Pineta, Riviera e colonie).

Le gare consisteranno in una staffetta di lancio del salvagente, una di corsa in velocità sulla battigia, una di voga ed una di nuoto e sarà indubbiamente un’occasione, oltre per i partecipanti di dare dimostrazione delle loro grandi ma soprattutto importantissime capacità, anche di incontro e di divertimento per il pubblico che ogni anno, per l’occasione, accorre numeroso. Alla fine della gara si terranno le premiazioni ed i festeggiamenti grazie agli sponsor della manifestazione, che sostengono l’iniziativa ovvero il Mo.Vi.L, il Tenda Bar, il Lele’s chiosco, le Frecce Tricolori, il Dk bar, il Perbacco e la Pagoda.