E’ friulano lo studente medaglia d’oro alla Gara nazionale di Meccanica

Primo posto alla Gara nazionale di Meccanica.

E’ friulano lo studente che ha guadagnato la “medaglia d’oro” alla Gara Nazionale di Meccanica: la competizione, ospitata all’Istituto Einaudi di Correggio, ha infatti visto al primo posto Daniele Cainero, che frequenta l’Itis Kennedy di Pordenone.

Cainero, appassionato di atletica e meccanica, ha primeggiato su 31 studenti provenienti da istituti tecnici di tutta Italia. “Complimenti a Daniele e ai suoi insegnanti per questo risultato di eccellenza”, ha dichiarato Piervincenzo Di Terlizzi, dirigente reggente dell’ITIS Kennedy.

Questo successo si aggiunge a una già lunga lista di trofei conquistati nel 2024 dalla scuola. L’istituto aveva già ottenuto il primo posto nella Gara Nazionale di Robotica Robocup 2024, tenutasi a Dalmine. In questa competizione, gli studenti Stefano Ciprian, Gianpietro Cittolin e Lorenzo Trevisan hanno fatto squadra per battere oltre 50 istituti e portare a casa la vittoria, ottenendo come premio un robot collaborativo ABB Yumi Single Arm. Gli studenti dell’ITIS Kennedy, distintisi per la loro brillantezza e innovazione, saranno inseriti nell’Albo delle Eccellenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito.