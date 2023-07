Barbie mania, Ken diventa friulano e fa l’aperitivo a Lignano

Ormai è Barbie mania anche in Friuli. Il film di Greta Gerwig, con protagonista la biondissima Margot Robbie, affiancata da Ryan Gosling, nel ruolo di Ken, sta unendo al cinema intere generazioni. Un mondo tutto rosa e sospeso nel tempo, che sta contagiando la vita di tutti i giorni. Dal panino del Burger King con la salsa rosa shocking, alla corsa ad accaparrasi il modello più esclusivo nei negozi di giocattoli.

E ovviamente non sono mancati i meme e le battute ironiche. L’ultima è quella che vede Ken, lo storico compagno di Barbie, approdare sulla spiaggia di Lignano per concedersi un aperitivo. Con tanto di magliettina con il logo del Friuli. Nel film Ken, infatti, è il ragazzo che sta in spiaggia. Non è un surfista, né un bagnino, ma il suo ruolo è quello di stare davanti al mare in costume. E quali spiagge sono più iconiche di quelle del Friuli?