Blackout prima del concerto di Cremonini a Lignano: la Protezione Civile “salva” lo show

Poco prima del concerto di Cremonini a Lignano si è verificato un blackout.

Un improvviso blackout elettrico ha messo a rischio il concerto di Cesare Cremonini in programma ieri sera, domenica 8 giugno, allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. Il guasto, verificatosi poche ore prima dell’inizio dello spettacolo, ha interessato l’intero impianto sportivo e l’area circostante. Decisivo l’intervento tempestivo della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, che ha permesso di ripristinare l’energia elettrica in tempi rapidi, garantendo così lo svolgimento del concerto in piena sicurezza e con tutti i servizi operativi per il pubblico.

A esprimere il proprio ringraziamento sono stati FVG Music Live e VignaPR, organizzatori locali dell’evento, che hanno sottolineato l’importanza e la professionalità dell’azione svolta dagli operatori regionali. “Il loro intervento – dichiarano – conferma ancora una volta l’efficacia e il valore della Protezione Civile, non solo in situazioni di emergenza quotidiana, ma anche nel supporto alla realizzazione di eventi di grande richiamo.” Lo show di Cremonini, seguito da migliaia di fan, si è poi svolto regolarmente, illuminando la notte di Lignano con musica ed emozioni.