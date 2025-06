La cultura sotto tutela: 500mila euro per la sicurezza delle biblioteche del FVG

Fondi per le biblioteche del Friuli Venezia Giulia.

La Regione Friuli Venezia Giulia investe nella sicurezza delle biblioteche, cuore pulsante della promozione culturale sul territorio: con uno stanziamento complessivo di 500mila euro per il 2025, la Giunta regionale ha approvato un regolamento che prevede contributi per l’adeguamento alle normative antincendio degli impianti presenti nelle biblioteche pubbliche.

Ad annunciarlo è stato il vicegovernatore con delega alla Cultura, Mario Anzil, sottolineando come la rete bibliotecaria regionale — tra le più efficienti e diffuse d’Italia — rappresenti un elemento strategico per il sostegno alla lettura, in una regione che vanta percentuali di lettori superiori alla media nazionale.

I contributi saranno destinati agli enti gestori delle biblioteche appartenenti ai sistemi bibliotecari e alle strutture riconosciute di interesse regionale. Le risorse potranno essere utilizzate per l’installazione, la sostituzione o l’adeguamento degli impianti antincendio a gas e per altri interventi legati alla sicurezza.

Il contributo massimo per ogni singola domanda sarà pari a 100mila euro, mentre la soglia minima di spesa ammissibile è fissata a 10mila euro. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente via PEC all’indirizzo cultura@certregione.fvg.it tra le ore 8 del 1° luglio e le ore 17 del 31 luglio 2025. Gli interventi, per essere considerati ammissibili, non devono essere già avviati al momento della domanda.