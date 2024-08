I tre sono stati multati dalla polizia locale di Monfalcone.

Arrivati in bicicletta in piazza Unità, tre turisti austriaci sono stati sanzionati dalla Polizia Locale questa mattina mentre si lavavano nella fontana: 50 euro di multa cada uno, pagata immediatamente dai tre sessantacinquenni stranieri.

“Chiederei se è lo stesso comportamento che tengono a casa loro – le parole di Cisint – la fontana è un simbolo e un monumento identitario della Città, che va rispettato e tutelato. Ringrazio la nostra Polizia Locale per il controllo costante del territorio, che consente di identificare e arginare situazioni come questa”.



“Ringrazio le Forze dell’Ordine – conclude il vicesindaco reggente Antonio Garritani – per l’importante lavoro a tutela della Città, anche a scopo preventivo, che assicura il decoro e la sicurezza”.