La consegna della 36esima bandiera blu a Lignano Sabbiadoro.

E’ stata consegnata questa mattina la 36esima Bandiera Blu di Lignano Sabbiadoro. La cerimonia si è svolta al Cubo della Cultura posizionato sull’arenile di Sabbiadoro, alla presenza degli operatori della spiaggia e delle marine premiate (Porto Turistico Marina Uno, Marina Punta Verde, Marina Punta Faro Resort e Darsena Porto Vecchio a Lignano Sabbiadoro, Marina Resort Punta Gabbiani, Darsena Aprilia Marittima e Marina Capo Nord per Aprilia Marittima), del Presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, del Consigliere regionale Mauro Di Bert e del presidente di Li.sa.gest. Roberto Falcone.

Come ha spiegato il Sindaco Laura Giorgi, tra i parametri utilizzati dalla Foundation for Environmental Education (FEE) nell’assegnazione della Bandiera Blu ci sono anche la sostenibilità turistica della città, la viabilità, la presenza di piste ciclabili, la qualità naturalistica e la cura ambiente, “tutti aspetti che danno un quadro completo della città“.

Riferendosi alle marine premiate con la Bandiera Blu il sindaco Giorgi ha parlato di un “patrimonio importantissimo per il turismo, un braccio fondamentale dell’economia turistica, sostenuto dalla professionalità di chi gestisce i porti turistici di Lignano Sabbiadoro e Aprilia Marittima. Questa comprensorio rappresenta con orgoglio uno dei riferimenti europei, per numero di posti barca e per qualità dei servizi offerti”. Prima di concludere il suo intervento il Sindaco ha voluto ringraziare il personale della Capitaneria di Porto con il Comandante Pietro D’Andria, “per l’impegno profuso quotidianamente proprio nella salvaguardia del mare e dei suoi fruitori”.

Intervento di saluto anche da parte del Vicesindaco con delega all’ambiente Manuel Massimiliano La Placa che ha definito “un vanto e un orgoglio esporre ogni anno la Bandiera Blu” e ha ricordato “l’impegno che si rinnova per mantenere i requisiti di sicurezza, di qualità e di impegno a favore delle politiche ambientali ed energetiche”. In rappresentanza dell’Amministrazione comunale erano presenti anche gli assessori e i consiglieri delegati Marina Bidin, Donatella Pasquin e Massimo Brini.

Punteggio massimo per il mare di Lignano.

Al direttore dell’Arpa, Anna Lutman il compito di spiegare i parametri che anche quest’anno (e succede dal 1999) hanno consentito di definire “eccellente”, ovvero il massimo punteggio assegnato da Arpa, il mare di Lignano Sabbiadoro. Un punteggio condiviso con l’intera costa del Friuli Venezia Giulia, seconda in Italia dopo la Puglia.

Due i parametri, prettamente sanitari, monitorati dal primo maggio al 30 settembre, con campionature mensili indicate con delibera di Giunta regionale. “Un percorso durante il quale l’agenzia entra con i propri mezzi nautici, proprio oggi è giorno di campionamento – ha detto il direttore Lutman nel suo intervento – il campionamento viene quindi portato in laboratorio dove l’acqua viene “seminata” per far emergere l’eventuale presenza di colture batteriche”.

Tutti gli esiti, come ha riferito Lutman, sono pubblicati sul portale di Arpa e condivisi nel sito internet del Ministero dell’ambiente. Un’eccellenza del mare che va di pari passo con l’eco sistema, come ha spiegato Paola Del Negro direttore generale dell’Istituto Nazionale di Oceanografica, anche se il mare si sta fortemente impoverendo, diventando sempre meno produttivo e più simile a un oceano e tra le cause primarie c’è il cambiamento climatico. OGN in collaborazione con Arpa, ha in fase di studio un nuovo sistema di monitoraggio per registrare il movimento delle masse d’acqua e i cambiamenti dell’ecosistema.