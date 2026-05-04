Serie B: Rugby Udine vince a Trento e chiude il campionato in crescita

La Rugby Udine conquista una convincente vittoria in trasferta, superando il Rugby Trento con il punteggio di 36-12, al termine di una gara giocata con tecnica, cuore e grande determinazione. I bianconeri mettono in campo una prestazione completa, realizzando cinque mete grazie al buon lavoro del pacchetto di mischia e all’efficacia dei trequarti, capaci di finalizzare le occasioni create durante l’incontro.

Con questo successo, la Rugby Udine conferma il terzo posto in classifica, a soli due punti dal San Donà, chiudendo il campionato con un percorso di grande crescita e continuità. Sugli spalti, a seguire la squadra, anche il presidente Andrea Cainero, che ha condiviso la soddisfazione per un finale di stagione molto positivo, frutto del lavoro e dell’impegno di tutto il gruppo.

A segno per la Rugby Udine: Alessandro Vaccari, Joaquin Diaz, Martino Bizzotto, Alessandro Conti e James De Villiers. Una vittoria che rappresenta la miglior chiusura possibile per la stagione e conferma il valore del gruppo.