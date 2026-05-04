A Monfalcone non c’è storia per il Tolmezzo, superato dalla capolista UFM

La penultima giornata di campionato si chiude con una sconfitta pesante nel risultato per il Tolmezzo Carnia, battuto 3-0 sul campo della capolista UFM. A Monfalcone i rossoazzurri escono senza punti da una gara complicata, contro una squadra solida, cinica e pienamente consapevole dell’importanza della posta in palio nella corsa al titolo dell’Eccellenza FVG.

Il risultato finale premia meritatamente i padroni di casa, ma racconta solo in parte l’andamento della partita. Soprattutto nella prima parte di gara, infatti, il Tolmezzo ha avuto alcune situazioni interessanti per provare a indirizzare diversamente il match, senza però riuscire a sfruttarle nel momento decisivo.

Nella difesa schierata da mister Radina, tra assenze pesanti dovute agli infortuni e comunque volontà di far crescere i giovani, ha ben figurato Alessandro Bassanello (classe 20079), titolare dal primo minuto; con personalità è risultato tra i migliori in campo nella formazione carnica.

L’avvio – dopo il minuti di silenzio in memoria di Alex Zanardi – è subito vivace. Al 5’ è Sorcan a salvare la porta dell’UFM con un grande intervento sul tentativo di Cucchiaro. Sul capovolgimento di fronte, però, il Tolmezzo rischia grosso: Beltrame sbaglia l’uscita, Lucheo può concludere verso la porta rimasta sguarnita, ma Daniele Faleschini è provvidenziale nel rifugiarsi in calcio d’angolo.

Al 10’ Calistore stacca alto senza inquadrare lo specchio, mentre due minuti più tardi arriva l’episodio che sblocca la partita. Bertoli trova il rasoterra mancino giusto e batte Beltrame, portando avanti i monfalconesi. Il Tolmezzo prova a restare dentro la gara e al 28’ Sicco tenta la conclusione da fuori, ma il pallone termina largo. La replica dell’UFM è immediata e dolorosa.

Uno svarione difensivo dei carnici viene punito ancora da Bertoli, che firma la doppietta personale e mette la gara in discesa per i padroni di casa. La formazione di Zanuttig, forte del doppio vantaggio, abbassa i rischi, controlla il ritmo e conduce la partita fino all’intervallo senza concedere grandi spazi al Tolmezzo.

Il secondo tempo.

Nella ripresa l’UFM gestisce il vantaggio con lucidità. I padroni di casa provano comunque ad aumentare il bottino e al 73’ serve un intervento decisivo di Cimador, altro giovane classe 2007, per deviare in angolo con il piede il tentativo di Dijust. Il definitivo 3-0 arriva nel finale, su una palla sanguinosa persa da Osso sulla trequarti. L’UFM riparte con cinismo: Lucheo rifinisce la transizione e libera davanti alla porta Falletti, che non sbaglia e chiude definitivamente i conti.

Per il Tolmezzo resta l’amarezza per un passivo severo, maturato contro la prima della classe, ma anche la consapevolezza di aver affrontato questa ultima parte di stagione con la salvezza già raggiunta e con la possibilità di dare spazio a diversi giovani del vivaio.

Oltre alla prova di Bassanello, sono arrivati minuti importanti per Cimador, Mattia Buzzi, classe 2009, e soprattutto l’esordio assoluto in Prima Squadra e nel campionato di Eccellenza per Riccardo Ianich, anche lui classe 2009. Sono segnali importanti per il percorso di crescita del gruppo e per il futuro del Tolmezzo Carnia, dentro una stagione ormai vicina alla conclusione.

Complimenti all’UFM, che si presenterà in casa del Pordenone all’ultima giornata da capolista, con un punto di vantaggio sui neroverdi e sul Lavarian Mortean, impegnato in casa contro il Fontanafredda. Sarà un finale di campionato aperto, entusiasmante e ancora ricco di possibili combinazioni.

Per il Tolmezzo Carnia resta invece l’ultima fatica stagionale: il prossimo fine settimana (probabilmente in anticipo al sabato), al “Fratelli Ermano”, arriverà la Forum Julii. L’obiettivo sarà chiudere il campionato nel modo migliore, davanti ai propri tifosi, salutando una stagione che ha portato la permanenza in categoria e nuove basi su cui costruire il futuro rossoazzurro.

UFM MONFALCONE – TOLMEZZO CARNIA 3-0

Gol: 13’ e 31’ Bertoli, 82’ Falleti.

UFM MONFALCONE: Sorcan, Calistore, Moratti, Frontali (56’ Dijust), Pratolino, Pozzani (87’ Han), Falletti, Battaglini, Lucheo (87’ Tranchida), Aldrigo (78’ Contento), Bertoli (65’ Gabrieli). All. Andrea Zanuttig.

TOLMEZZO CARNIA: Beltrame, Bassanello, Faleschini G., Fabris (60’ De Blasi), Nait, Faleschini G., Buzzi (56’ Cimador), Cucchiaro, Nagostinis (75’ Buzzi), Osso (82’ Ianich), Sicco (65’ Motta). All. Vincenzo Radina.

ARBITRO: Michel Ivanaj della sezione Basso Friuli (Hissu-Gonnella)

NOTE – Nessun ammonito