Corpus Domini a Lignano, boom di turisti austriaci nel fine settimana

Il fine settimana del Corpus Domini a Lignano.

Boom di turisti austriaci e tedeschi per il Corpus Domini a Lignano. Nonostante il tempo incerto di ieri sono in tanti gli stranieri che hanno scelto la località balneare del Friuli per passare questo fine settimana.

I ristoranti, in particolare le pizzerie, sono stati presi d’assalto, e c’è molta gente in giro, pronta a lasciarsi tentare da un po’ di shopping made in Italy. Alcuni si sono svegliati presto per raggiungere i panifici e mettersi in coda per gustare un krapfen o una brioche. Naturalmente, non può mancare una visita al mare per godersi un po’ di relax sotto l’ombrellone. Anche gli uffici spiaggia stanno sfiorando il sold out, confermando l’entusiasmo dei turisti.

Le strutture alberghiere registrano un’occupazione superiore all’80 per cento, anche se proprio a causa del maltempo non è stato registrato il tutto esaurito. Nonostante le incertezze meteorologiche, il fine settimana del Corpus Domini a Lignano si conferma come un momento di grande afflusso turistico, con la presenza di numerosi austriaci che affollano le strade e le attività commerciali. Il rientro degli austriaci è previsto già da questo pomeriggio.