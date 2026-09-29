Il cuore di Lignano Pineta cambia volto, 1,1 milioni per riqualificare le aree del Treno

Un investimento da circa 1,1 milioni di euro per riqualificare uno dei luoghi simbolo di Lignano Pineta. La Giunta comunale ha approvato il piano di fattibilità tecnico-economica degli interventi che interesseranno piazza del Sole Est e le aree attigue al “Treno”, elemento caratteristico dell’impianto urbanistico ideato da Marcello D’Olivo.



L’intervento sarà interamente finanziato con risorse del Comune e punta a migliorare qualità, sicurezza e vivibilità di un’area centrale della località, conservando allo stesso tempo i tratti che ne hanno segnato la storia. Il progetto si inserisce infatti nel disegno urbanistico pensato da D’Olivo negli anni Cinquanta, ancora oggi uno degli elementi più riconoscibili di Lignano Pineta.



Il “Treno”, già interessato da una ristrutturazione alla fine degli anni Novanta, sarà nuovamente al centro di un intervento pensato per rilanciare gli spazi pubblici e rafforzare il collegamento tra le diverse zone del centro.

Più verde, illuminazione e percorsi pedonali

Quella prevista sarà una ristrutturazione conservativa. Il progetto comprende più verde, una nuova illuminazione, percorsi pedonali più sicuri, migliori collegamenti con le strade laterali e nuove sedute. L’obiettivo è rendere la piazza più aperta e accessibile, creando anche nuovi punti di vista sull’architettura e sul paesaggio urbano circostante.



“In un momento nel quale il commercio e i centri urbani stanno vivendo una fase delicata – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Marco Donà – dobbiamo avere il coraggio di investire nei luoghi della nostra città, restituendo loro attrattività e capacità di accogliere e coccolare i nostri turisti. Lignano Pineta ha un centro commerciale di assoluto rilievo nel panorama locale e questo intervento vuole essere un segnale concreto di rilancio”.

Particolare attenzione sarà dedicata anche alla scelta dei materiali e al mantenimento dell’identità originaria degli spazi. «Vogliamo dare un nuovo vestito a piazza del Sole e alla parte mediana del “Treno” – aggiunge Donà – senza snaturarne l’anima. Materiali naturali e soluzioni capaci di richiamare la sensibilità di quegli anni accompagneranno un intervento che vuole riportare bellezza e vivibilità. Perché riqualificare non significa semplicemente rifare uno spazio: significa tornare a farlo vivere».

I lavori saranno suddivisi in due lotti, così da procedere per fasi. Il nuovo intervento proseguirà il percorso di riqualificazione che ha già interessato piazza del Sole Ovest, con l’obiettivo di rinnovare progressivamente il cuore di Lignano Pineta senza cancellarne le caratteristiche architettoniche e urbanistiche.