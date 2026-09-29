Grado si prepara a correre: mille atleti per i Campionati italiani dei 10 chilometri

Circa mille atleti pronti a sfidarsi sulle strade di Grado, con alcuni dei migliori interpreti italiani della specialità e tanti giovani talenti. Domenica 4 ottobre l’Isola del Sole ospiterà i Campionati italiani dei 10 chilometri di corsa su strada, appuntamento di livello nazionale organizzato dall’Asd Keep Moving.



La manifestazione coinvolgerà le categorie under 18, under 20, under 23 e senior, impegnate su un circuito ricavato lungo le vie della località balneare. Tra gli atleti annunciati figurano Pietro Riva, Francesco Guerra, Elvanie Nimbona, Valentina Gemetto e la triestina Joyce Mattagliano. A fare da testimonial ai Campionati saranno due nomi di primo piano dell’atletica italiana: Stefano Baldini, campione olimpico di maratona ad Atene 2004, e Anna Incerti, campionessa europea di maratona.

Anzil: “Un’occasione di promozione del territorio”

L’evento è stato presentato nella sala Pasolini della sede della Regione a Udine. All’incontro è intervenuto anche il vicegovernatore e assessore regionale allo Sport Mario Anzil, che ha sottolineato il valore sportivo e turistico della manifestazione.



“Grado si prepara ad accogliere circa mille atleti per i Campionati italiani dei 10 chilometri di corsa su strada, un appuntamento di rilievo nazionale che porterà nell’Isola del Sole giovani promesse e alcuni tra i migliori interpreti della specialità. È un evento che valorizza il sistema sportivo del Friuli Venezia Giulia e offre una significativa occasione di promozione del territorio anche oltre la stagione estiva”, ha dichiarato Anzil.

Per il vicegovernatore, la scelta di organizzare una manifestazione di questa portata nel periodo autunnale rappresenta anche un’opportunità per ampliare la stagione turistica. “Portare a Grado in autunno atleti, famiglie e accompagnatori permette di far conoscere la nostra regione attraverso lo sport e mostra quanto forte possa essere il rapporto tra manifestazioni di questo livello e attrattività turistica. Correre tra il centro di Grado e il mare rende questo appuntamento ancora più suggestivo”.

Anzil ha poi evidenziato il contributo di associazioni, federazioni, tecnici e volontari, ricordando come il loro lavoro permetta al Friuli Venezia Giulia di ospitare competizioni di carattere nazionale e internazionale.

Dai giovani ai grandi campioni

Particolare attenzione è stata riservata alla presenza, nello stesso evento, di atleti affermati e giovani promesse. “La presenza nello stesso appuntamento di giovani e campioni affermati alimenta tra i ragazzi la passione per lo sport. La Regione investe in questo settore attraverso tre direttrici: impianti, sostegno alle società e grandi manifestazioni. A queste si aggiungerà una misura sperimentale che consentirà di sostenere per la prima volta anche le spese ordinarie delle società sportive con un settore giovanile rilevante”, ha spiegato Anzil.



“Vogliamo che in ogni comunità un ragazzo o una ragazza possano praticare lo sport per il quale scoprono talento o passione, o semplicemente quello nel quale trovano divertimento. Le associazioni hanno un ruolo decisivo perché trasformano le risorse pubbliche in opportunità per la collettività e, lavorando in sinergia, contribuiscono alla qualità della vita dei nostri territori”, ha concluso, ringraziando Keep Moving, il presidente Massimiliano Pividore e quanti stanno lavorando all’organizzazione.



Alla presentazione sono intervenuti anche il vicesindaco di Grado Greta Reverdito, i rappresentanti della Fidal e del Coni, il presidente di Keep Moving Massimiliano Pividore e il direttore dell’evento Stefano Scaini.