Sapori, natura e tradizioni: a Resiutta torna la Festa dell’Agricoltura

Sapori d’autunno, prodotti del territorio, escursioni, laboratori e antichi mestieri saranno protagonisti domenica 4 ottobre a Resiutta, dove torna la Festa dell’Agricoltura, appuntamento dedicato alla valorizzazione delle eccellenze della montagna e delle tradizioni locali.



Per l’intera giornata le vie del paese ospiteranno stand agroalimentari e di artigianato, accompagnati dalla musica itinerante. Uno spazio particolare sarà riservato alle produzioni locali e transfrontaliere, con agricoltori e produttori chiamati a raccontare il proprio lavoro e le esperienze sviluppate sul territorio, con attenzione anche al paniere del Parco naturale delle Prealpi Giulie.

Escursioni, laboratori e prodotti del territorio

Il programma comincerà alle 9 con una camminata naturalistica organizzata dal Parco naturale delle Prealpi Giulie, con un itinerario alla scoperta della Miniera del Resartico e dell’ambiente che la circonda. Alle 10 sarà invece la volta di “Natura inclusiva a Borgo Cros”, facile escursione sul versante settentrionale del massiccio del Plauris, accompagnata da un’attività interattiva dedicata alla fauna, alla flora e alle foreste del Parco.



Sempre dalle 10 spazio anche ai bambini, che potranno partecipare a un laboratorio creativo dedicato agli insetti, inventando nuove specie attraverso forme e colori.



Dalla tarda mattinata al pomeriggio sarà possibile passeggiare tra gli stand, assaggiare prodotti tipici e assistere alle dimostrazioni degli artigiani, in particolare nelle lavorazioni del legno e del vetro. In programma anche laboratori didattici, tra cui “Mosaico d’autunno”, curato da una mosaicista di Resiutta.



Di fronte al Municipio troverà posto il mercato dei prodotti transfrontalieri, pensato come momento d’incontro diretto tra visitatori e produttori. Alla manifestazione parteciperanno inoltre gli studenti degli istituti superiori di Tolmezzo, con iniziative che metteranno in relazione formazione, tradizioni e conoscenza del territorio.



La festa sarà anche un’occasione per approfondire la storia di Resiutta. Durante la giornata saranno infatti visitabili la Mostra della Miniera del Resartico, la Galleria Ghiacciaia e la mostra fotografica “Resiutta, prima e dopo l’Orcolat”.



Una domenica, dunque, pensata per riunire natura, sapori, artigianato e memoria locale, offrendo a famiglie e visitatori l’occasione di conoscere più da vicino il patrimonio della valle e delle Prealpi Giulie.