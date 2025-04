Il nuovo show di Enrico Brignano a Lignano.

Attore, conduttore, comico, regista teatrale: dai primi passi nel mondo della recitazione con il grande Gigi Proietti e dagli esordi televisivi con “La Sai l’Ultima?” sino alla partecipazione all’ultima edizione di “LOL – Chi ride è fuori”, nella sua carriera più che trentennale Enrico Brignano ha rivestito molteplici ruoli con grande carisma e simpatia, ugualmente a suo agio tra i protagonisti dei varietà televisivi, sui set cinematografici e nei teatri di tutto il Paese.

Dopo il grande successo con “I 7 RE DI ROMA”, che lo hanno consacrato come una colonna portante del teatro e della commedia italiana, Enrico Brignano annuncia il suo nuovo one man show “Bello di mamma!”, che in estate lo vedrà impegnato nelle principali arene della penisola italiana: l’unica tappa in Friuli Venezia Giulia è prevista domenica 13 luglio all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro.

I biglietti per il nuovo spettacolo – organizzato da VignaPR e FVG Music Live nell’ambito di “Nottinarena 2025” in collaborazione con il Comune di Lignano Sabbiadoro e PromoTurismoFVG – saranno in vendita a partire dalle ore 15:00 di sabato 5 aprile online su Eilo.it e Ticketone.it