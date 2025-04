Perché le imprese del terziario non trovano giovani

Le dichiararazioni di Marica Baio, segretaria regionale della Filcams, sulla difficoltà di reperire giovani lavoratori nel settore terziario.

La carenza di lavoratori nelle aziende del terziario ha una causa ben precisa: il progressivo peggioramento delle condizioni di lavoro nel settore, non solo per il basso livello medio delle retribuzioni, legato anche all’abuso del part-time, sempre meno volontario e sempre più imposto dalle aziende, all’esasperante flessibilità, che rende impossibile la conciliazione tra lavoro e vita privata.



A sostenerlo è Marica Baio, segretaria regionale della Filcams, il sindacato Cgil del commercio e del terziario. “Chi lavora nel terziario è di fatto un lavoratore o una lavoratrice povera”, scrive Baio in un comunicato, che si apre con le parole Bad Work no future, lo slogan della campagna lanciata dalla Filcams nazionale per denunciare e contrastare la crescita della precarietà e del lavoro.

“La situazione – scrive Baio – è diventata insostenibile e non solo per le paghe bassissime. A chi lavora nel settore viene imposta una flessibilità inaccettabile, i fine settimana liberi sono un miraggio e durante i festivi devi renderti disponibile. E viene meno anche il riconoscimento della professionalità, sacrificata in una corsa tra una mansione e un’altra che le aziende chiamano flessibilità, ma che in realtà comporta carichi di lavoro eccessivi, difficoltà di organizzare le attività, stress e frustrazione. Senza considerare quanto tutto questo abbia un peso in termini di salute e sicurezza. Un giovane senza famiglia a carico e quindi con possibilità di scelta, perché dovrebbe restare nel settore, a queste condizioni?“.

Le possibili soluzioni? «Un confronto con le aziende, contratti di secondo livello dove concordare incrementi orari, rotazioni nei turni per permettere un equilibrio tra lavoro e vita privata e qualità maggiore del lavoro, con processi di organizzazione condivisi + suggerisce Baio – . Ma la maggior parte delle aziende – denuncia – rifiuta di dialogare su questo”. Un’importante occasione per invertire la rotta, conclude la segretaria regionale della Filcams, è offerta dai quattro referendum sul lavoro promossi dalla Cgil, sui quali saremo chiamati a votare l’8 e il 9 giugno. Un’opportunità, spiega Baio, per “imprimere una svolta positiva e in controtendenza alle politiche degli ultimi anni, orientate troppo spesso ad alimentare la precarietà e il lavoro povero”.