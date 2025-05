Firmato l’accordo ufficiale per l’Eyof, Lignano si prepara ad accogliere 4mila giovani atleti

Al via l’organizzazione degli Eyof a Lignano.

Lignano Sabbiadoro conferma la sua vocazione sportiva ospitando la 19ª edizione estiva dell’EYOF – il Festival Olimpico della Gioventù Europea – in programma dal 24 luglio al 1° agosto 2027. La firma ufficiale del contratto (“Host City Contract”) è avvenuta oggi a Trieste, presso il Palazzo della Regione, sancendo l’inizio delle attività organizzative per uno degli eventi sportivi giovanili più importanti a livello continentale.

A siglare l’accordo: il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, il presidente del CONI Giovanni Malagò, quello del Comitato Olimpico Europeo Spyros Capralos, il sindaco di Lignano Laura Giorgi, l’executive president EYOF Giorgio Brandolin, il vicegovernatore Mario Anzil e Liney Halldorsdottir del Comitato EYOF. Presenti anche la campionessa olimpica Mara Navarria e il delegato CONI Andrea Marcon.

Una città votata allo sport

“Siamo orgogliosi di questo nuovo appuntamento con EYOF, che conferma Lignano come punto di riferimento per lo sport giovanile in Europa – ha dichiarato la sindaca Giorgi -. Gli impianti cittadini – dal Bella Italia Village al palazzetto, dallo stadio al nuovo Hub Park – sono già in fase di adeguamento. È previsto anche l’ampliamento della pista di atletica, da sei a otto corsie, grazie a un finanziamento regionale: i lavori partiranno nel 2026 per essere pronti per Eyof”.

Il sopralluogo effettuato in mattinata dal Comitato Olimpico Europeo ha ottenuto riscontri positivi sulla qualità delle strutture. “La nostra città – ha proseguito Giorgi – è pronta ad accogliere i giovani atleti in un contesto che unisce sport, inclusione e crescita personale”.

Numeri e impatto del grande evento

Saranno 50 gli impianti coinvolti tra Lignano, Latisana, San Giorgio di Nogaro, Palazzolo dello Stella e Rivignano Teor, con 4.000 atleti e tecnici, 800 volontari, 70 mezzi di trasporto dedicati e 13 discipline sportive, tra cui ginnastica, judo, ciclismo, skateboard e triathlon. In programma anche un evento paralimpico integrato.

Fedriga ha sottolineato come l’evento rappresenti non solo un momento sportivo ma un volano per il turismo e lo sviluppo infrastrutturale: “Vorremmo legare sempre di più l’immagine del Friuli Venezia Giulia allo sport e la Regione è disponibile a proseguire un percorso insieme al Coni, come abbiamo fatto in questi anni, nella convinzione che lo sport sia un valore, che formi i cittadini del domani e crei economia” ha detto il Governatore.

“La scelta di Lignano Sabbiadoro come sede di Eyof 2027 è stata certamente agevolata dalla presenza di infrastrutture forti, ma ci auguriamo che l’eredità che il festival olimpico della gioventù europea lascerà in Friuli Venezia Giulia sia di miglioramento per lo sviluppo ricettivo e impiantistico. Per questo la Regione ha investito e continuerà ad investire”.

L’EYOF: la culla dei campioni europei

Nato nel 1990, l’EYOF è il primo evento multisportivo di alto livello dedicato ai giovani atleti dai 14 ai 18 anni, e si tiene ogni due anni in edizione estiva e invernale. Il Friuli Venezia Giulia aveva già ospitato l’edizione estiva del 2005 (proprio a Lignano) e quella invernale nel 2023. Il festival è spesso il primo passo verso una carriera olimpica, ma anche una vera “scuola di valori” fondata su inclusione, amicizia e rispetto.