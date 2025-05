Le opere dei fratelli Daniele e Francesco Florio.

Nell’ambito delle iniziative della Setemane de culture furlane, mercoledì 14 maggio alle 11 in Sala Florio di Palazzo Florio, in via Palladio 8 a Udine, l’Area Biblioteche dell’università di Udine presenta la digitalizzazione delle circa 200 opere scritte dai fratelli Daniele e Francesco Florio, promotori del primo nucleo della settecentesca biblioteca che, preservata con cura dagli eredi, è oggi testimonianza della ricchezza della cultura friulana.

La presentazione è a cura di Sandro Themel e Greta Bertolini. Le opere digitalizzate arricchiranno ulteriormente la biblioteca digitale dell’Università di Udine Teche.uniud, il portale web dedicato alla promozione e valorizzazione della Biblioteca Florio, e saranno accessibili a tutti al seguente link: http://teche.uniud.it/teca-digitale

“Uomini di lettere, oltre che protagonisti della vita sociale e istituzionale del Friuli del Settecento, i fratelli Francesco e Daniele Florio – ricorda Andrea Tilatti, delegato dell’Ateneo per biblioteche e banche dati – crearono il nucleo principale di questa raccolta e lo collocarono nel cuore della loro residenza udinese. Si tratta di un patrimonio librario e artistico di straordinaria portata culturale, storica e scientifica, preservato e arricchito nel corso dei secoli. La Biblioteca è una testimonianza unica della ricchezza della cultura friulana e condensa in sé l’universo dei saperi umani, adunato nella nostra terra ma pienamente partecipe della cultura europea più illuminata”.

A seguire in Biblioteca Florio si inaugura la mostra, a cura di Greta Bertolini e Gabriella Baldassi, in cui sono esposti 30 libri più significativi della produzione poetica e storica di Daniele e Francesco Florio. La mostra sarà visitabile fino al 30 maggio negli orari di apertura della biblioteca, lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13.15 e mercoledì dalle 9 alle 17su prenotazione a questo link https://planner.uniud.it/PortalePlanning/uniud-biblio/prenota/calendario/57/29

Per informazioni: Biblioteca Florio, tel. 0432 556731, biblioteca.florio@uniud.it

Le opere di Daniele e Francesco Florio nelle Teche

Nelle Teche online saranno consultabili integralmente 129 opere, per un totale di 6129 pagine: 108 sono opere di Daniele Florio, di cui 60 libri, 5 manoscritti e 43 fogli e manifesti, ma altri se ne aggiungeranno e 21 sono opere di Francesco Florio. Delle 108 opere di Daniele conservate nella Biblioteca, 99 sono state pubblicate quando era ancora in vita, 9 dopo la sua morte (avvenuta nel 1789) dal 1801 al 1838. Delle 21 di Francesco, 13 sono state pubblicate quando era in vita, 8 dopo la sua morte (avvenuta nel 1792) dal 1793 al 1882.

La mostra con 30 titoli dei Florio

In mostra saranno esposti 30 titoli: 17 opere di Daniele Florio (15 libri e 2 fogli), tra cui il volume edito a Venezia nel 1776 dedicato al Metastasio: Al celebre signor abate Pietro Metastasio ode del signor conte Daniele Florio ciambellano delle LL. MM. II. RR. A., i sonetti editi a Gorizia nel 1781 Per la morte di Maria Teresa regina d’Ungheria e Boemia vedova imperatrice dei Romani e 13 libri di Francesco Florio, tra cui la sua opera storica più rilevante: Vita del beato Beltrando patriarca d’Aquileja, edita a Venezia nel 1759 e il volume dedicato al fratello Daniele dopo la sua morte avvenuta il 27 aprile 1789: Elogio del conte Daniele Florio, edito a Udine nel 1790.

La storia della Biblioteca Florio

La Biblioteca Florio, comprese le eleganti originali scaffalature lignee e parte della quadreria, è stata donata all’Università di Udine nel 2013 dal professor Attilio Maseri, cardiologo di fama mondiale, ultimo erede della famiglia Florio. La Biblioteca venne costituita dai fratelli Daniele e Francesco Florio nel corso del Settecento. L’Università, oltre alla conservazione e alla tutela, ha ricollocato la Biblioteca nel contesto originario del palazzo di residenza dei Florio, oggi sede dell’Ateneo, e l’ha catalogata per permetterne la fruizione al pubblico di studiosi e appassionati.

Le opere presenti nella Biblioteca

Le opere presenti in Biblioteca Florio comprendono oltre 15 mila volumi a stampa, la gran parte dei secoli XV-XVIII, ma molti anche dei secoli XIX-XX, che rispecchiano il meglio della cultura settecentesca italiana ed europea, e alcuni preziosi manoscritti tre-quattrocenteschi, tra cui figura un importante codice della Divina Commedia, noto agli studiosi come Codice Florio. I classici greci e latini e la poesia arcadica, oltre a opere di storia naturale, di archeologia e di agronomia rappresentano un momento decisivo della storia regionale: quello della reinterpretazione “illuministica” della conoscenza che non era un semplice esercizio erudito, ma diventava utile anche alla crescita civile, economica e sociale della realtà friulana.