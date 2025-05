Tentata rapina alla sala slot, ladro armato messo in fuga con un mocio

La tentata rapina in una sala slot di Trieste.

Nella serata di ieri, 8 maggio, si è verificato un tentativo di rapina alla sala slot Videozar di via Foscolo, a Trieste. Un uomo incappucciato, armato di martello e con un coltello in tasca, ha fatto irruzione nel locale con l’intento di derubare la cassa. Ma il suo piano è stato fermato grazie ad un dipendente, che ha affrontato l’aggressore utilizzando un semplice mocio come arma di difesa (e di attacco).

Tentata rapina armato di martello: l’aggressore messo in fuga

Verso le 21:30, l’aggressore, un uomo di mezza età e di nazionalità italiana, è entrato nella sala slot Videozar. Armato di martello e con un coltello in tasca, ha cercato di accedere al fondo cassa. Ma il dipendente, un 57enne socio del locale che stava pulendo il pavimento, non si è fatto intimidire: ne è nata una colluttazione che, alla fine, ha costretto il ladro alla fuga.

La polizia di Trieste ha acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della sala slot, che hanno ripreso l’intera scena. Gli investigatori stanno ora cercando di identificare l’aggressore. Nel frattempo, il locale ha affisso un cartello all’ingresso con un messaggio per i malintenzionati: “Dopo gli ultimi fatti di cronaca si avvisano i signori rapinatori che la sala giochi ha un fondo cassa minimo e ha un allarme silenzioso direttamente collegato con le forze dell’ordine”.