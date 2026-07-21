Eyof, Holi Run e il concerto delle Bambole di Pezza: gli eventi della settimana a Lignano

Una settimana ricca di eventi attende residenti e turisti a Lignano Sabbiadoro, dove dal 20 al 27 luglio il calendario propone concerti, appuntamenti culturali, attività per bambini e manifestazioni sportive. Al centro del programma ci sarà anche l’avvio ufficiale del conto alla rovescia verso EYOF2027, il Festival Olimpico della Gioventù Europea che nel 2027 porterà nella località balneare oltre 3.000 giovani atleti.



L’avvicinamento alla manifestazione olimpica si affianca a iniziative distribuite tra piazze, parchi, chiese, strutture culturali e spiagge. Tra le novità figura anche il debutto della rassegna “Notti di mezza estate”, ospitata tra la Chiesa di San Zaccaria e Santa Maria del Mare.

Inizia il conto alla rovescia verso EYOF2027

L’appuntamento istituzionale più importante della settimana è in programma venerdì 24 luglio alle 18.30, al Tenda Bar di Piazza Marcello D’Olivo, a Lignano Pineta.



Durante l’incontro prenderà ufficialmente il via il percorso di avvicinamento a EYOF2027 – Lignano Sabbiadoro. Sarà inoltre presentata la mascotte ufficiale del festival e verrà consegnato un riconoscimento della città all’atleta olimpica Alice Gnatta. La manifestazione si svolgerà dal 24 luglio al 1° agosto 2027 e coinvolgerà 48 Paesi e 14 discipline sportive, trasformando il Friuli Venezia Giulia in un grande villaggio olimpico diffuso.

Le Bambole di Pezza arrivano a Lignano Pineta

Tra gli appuntamenti musicali più attesi il concerto delle Bambole di Pezza, in programma mercoledì 22 luglio alle 21.30 in Piazza Marcello D’Olivo.



La band pop-punk farà tappa a Lignano con il suo “Summer Tour 2026”, nell’ambito del quarto appuntamento del Lignano Summer Live Festival. Dopo la partecipazione al Concerto del Primo Maggio, il gruppo porterà sul palco il proprio repertorio, che comprende anche il recente singolo “Porno”, pubblicato l’8 maggio per EMI Records e Universal Music. L’ingresso sarà gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.

Musica da camera, cabaret e solidarietà

Giovedì 23 luglio alle 21 la Sala Darsena ospiterà il concerto del clarinettista Francesco Cristante e del pianista Federico Lovato, promosso dall’Associazione culturale Insieme per la Musica.



Il programma accompagnerà il pubblico dal Romanticismo al Novecento europeo attraverso le composizioni di Robert Schumann, Niels W. Gade, Nino Rota e Francis Poulenc. Anche in questo caso l’ingresso sarà libero fino a esaurimento dei posti.



Nella stessa serata, alle 20.45, l’Arena Alpe Adria ospiterà la 39ª Serata di Solidarietà del Lions Club Lignano Sabbiadoro, organizzata con il sostegno della città e il patrocinio del Comune di Latisana.



Sul palco si alterneranno il cabaret del duo Sdrindule e Bellotto, l’intrattenimento di Sergio Galantini e la musica dal vivo della band PTM – Premiata Trattoria Melilli. A condurre la serata sarà Gilberto Zorat. L’ingresso sarà gratuito con offerta libera e le donazioni raccolte saranno destinate alle attività benefiche del Lions Club.

Un concerto a lume di candela sulla spiaggia

Atmosfera suggestiva venerdì 24 luglio, quando la battigia dell’Ufficio spiaggia 8 di Sabbiadoro ospiterà “Harmonia – Candle Night Experience”.



A partire dalle 20 la serata unirà un buffet allestito lungo l’arenile a un concerto a lume di candela sulla spiaggia. Protagonista sarà la voce di Alice Risolino, accompagnata da violino, pianoforte e ballerini. La partecipazione è prevista su prenotazione.

Spettacoli e laboratori per bambini e famiglie

Il calendario dedicato alle famiglie si aprirà martedì 21 luglio alle 21 in Piazza Ursella con il concerto del Corpo Bandistico Città di Cividale, che proporrà un repertorio capace di attraversare jazz, soul, musical, pop, rock e ritmi dance.



Mercoledì 22 luglio alle 21.30, al Parco Hemingway, la rassegna Pupi & Pini proporrà lo spettacolo “Nardo il ghepardo alle Zoolimpiadi”, portato in scena dal Teatro Invito. Attraverso canzoni originali e oggetti di scena, Gabriele Vollaro e Riccardo Giordano racconteranno la storia del ghepardo Nardo, impegnato a formare una squadra da corsa insieme a uno struzzo, uno gnu e uno stambecco.



Nel pomeriggio di giovedì 23 luglio, dalle 17.30 alle 19, il programma FRESCO proporrà “Giocando con l’acqua”, laboratorio gratuito rivolto a bambini e ragazzi dagli 8 anni. Attraverso semplici esperimenti, i partecipanti potranno scoprire le proprietà chimiche e fisiche dell’acqua. L’attività si svolgerà nella pineta lungo il percorso ciclopedonale Ge.Tur ed è prevista l’iscrizione obbligatoria.

Sempre giovedì, alle 21, la rassegna Arriva la Banda farà tappa a Lignano Riviera con la sfilata del Circolo musicale “Luigi Garzoni”. A chiudere gli appuntamenti di luglio di Pupi & Pini sarà, lunedì 27 luglio alle 21.30 in Piazza Ursella, lo spettacolo “Senti che musica!” di Ortoteatro. Il pubblico sarà coinvolto in un percorso tra le canzoni di Fabrizio De André, Francesco Guccini e Giorgio Gaber, affrontando temi come la pace, il rispetto della natura e la convivenza.

La Holi Run torna a colorare Lignano

Uno degli eventi più vivaci della settimana sarà la Holi Run, che tornerà sabato 25 luglio con la sua quarta edizione. La partenza è fissata alle 18.30 da Piazza Marcello D’Olivo. Il percorso non competitivo, lungo circa cinque chilometri, attraverserà mare, pineta e aree verdi, con diverse stazioni dedicate al lancio dei colori.



La manifestazione, ispirata al tradizionale festival indiano dell’Holi, sarà aperta a famiglie, gruppi di amici e partecipanti accompagnati dai propri animali.

Un nuovo campo da basket sulla spiaggia

Lo sport sarà protagonista anche venerdì 24 luglio alle 18.30, con l’inaugurazione del nuovo campo da basket sulla spiaggia.



Sul playground si sfideranno gli atleti delle categorie junior e senior delle due società cittadine, la SIL Pallacanestro Lignano e la Lignano Basket. L’iniziativa sarà aperta a residenti e turisti e permetterà di presentare il nuovo spazio dedicato all’attività sportiva a pochi passi dal mare.

Ilaria Tuti presenta il suo nuovo romanzo

Spazio anche alla letteratura con la rassegna Incontri con l’autore e con il vino, che giovedì 23 luglio alle 18.30 ospiterà al PalaPineta, nel Parco del Mare, la scrittrice Ilaria Tuti.



L’autrice presenterà il romanzo “Ed è un poco la notte e un poco l’alba”, pubblicato da Longanesi. Ambientato nella Zona libera della Carnia nel 1944, il libro racconta l’incontro tra due popoli divisi dalla guerra attraverso lo sguardo di Serafina, custode di antichi riti legati al respiro. Al termine della presentazione sarà proposta una degustazione di vino dell’Azienda agricola Scarbolo Sergio di Spessa di Cividale. L’ingresso sarà libero fino a esaurimento dei posti.

Poesia e scrittura creativa

Domenica 26 luglio alle 11 l’Orangerie del Riviera Resort Hotel ospiterà un nuovo appuntamento della rassegna “Un libro… un caffè”.



La protagonista sarà Isabella Sordi, che presenterà la silloge “Un mare ferito”, pubblicata da Helicon. La raccolta intreccia paesaggio, memoria e coscienza civile, affrontando temi come le migrazioni, le tragedie del mare, il cambiamento climatico e la fragilità dell’infanzia.



Da lunedì 27 a venerdì 31 luglio, dalle 10 alle 12.30, l’Hotel President ospiterà invece la 26ª edizione dello Stage di Scrittura Creativa, organizzato dall’Associazione culturale Lignano nel Terzo Millennio. Le lezioni saranno affidate a scrittori e giornalisti e si apriranno con Martina Delpiccolo, per poi proseguire con Roberto Cescon, Erica Barbiani, Michela Fregona e Alberto Garlini, coordinatore della scuola.



I racconti migliori prodotti durante il corso saranno raccolti nel volume “Lignano: ti racconto – edizione 2027”, pubblicato da La Nuova Base.