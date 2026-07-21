Si tuffa dal ponte sul Tagliamento e non riemerge: si cerca un giovane

Sono in corso le ricerche di un ragazzo che, secondo la segnalazione di un automobilista, si sarebbe tuffato nel Tagliamento dal ponte tra Bevazzana e Lignano Sabbiadoro, senza più riemergere.



L’allarme è scattato intorno alle 18 e 30 di oggi quando i Carabinieri, ricevuta la segnalazione, hanno immediatamente richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco. I comandi di Udine e Venezia hanno quindi mobilitato uomini e mezzi per controllare il tratto del fiume interessato e tutta l’area circostante.

Tre imbarcazioni e sei soccorritori acquatici nel fiume

Alle operazioni partecipano le squadre dei distaccamenti di Latisana e Lignano, insieme al personale della sede centrale del comando di Udine. I soccorritori stanno perlustrando il letto del Tagliamento con tre imbarcazioni, mentre sei Soccorritori acquatici di superficie e diverse squadre a terra controllano il corso d’acqua e le sponde.

Per il comando di Venezia è intervenuta anche una squadra proveniente dal distaccamento di Portogruaro. Dall’alto, invece, sta operando Drago 149, l’elicottero del Reparto volo dei Vigili del fuoco di Venezia, con a bordo due sommozzatori.

I Carabinieri cercano altri testimoni

Parallelamente alle ricerche, i Carabinieri stanno verificando la segnalazione iniziale e cercando eventuali altri testimoni che possano fornire informazioni utili.