Si tuffa dal ponte sul Tagliamento e non riemerge: si cerca un giovane

21 Luglio 2026

di Giacomo Attuente

Sono in corso le ricerche di un ragazzo che, secondo la segnalazione di un automobilista, si sarebbe tuffato nel Tagliamento dal ponte tra Bevazzana e Lignano Sabbiadoro, senza più riemergere.

L’allarme è scattato intorno alle 18 e 30 di oggi quando i Carabinieri, ricevuta la segnalazione, hanno immediatamente richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco. I comandi di Udine e Venezia hanno quindi mobilitato uomini e mezzi per controllare il tratto del fiume interessato e tutta l’area circostante.

Tre imbarcazioni e sei soccorritori acquatici nel fiume

Alle operazioni partecipano le squadre dei distaccamenti di Latisana e Lignano, insieme al personale della sede centrale del comando di Udine. I soccorritori stanno perlustrando il letto del Tagliamento con tre imbarcazioni, mentre sei Soccorritori acquatici di superficie e diverse squadre a terra controllano il corso d’acqua e le sponde.

Per il comando di Venezia è intervenuta anche una squadra proveniente dal distaccamento di Portogruaro. Dall’alto, invece, sta operando Drago 149, l’elicottero del Reparto volo dei Vigili del fuoco di Venezia, con a bordo due sommozzatori.

I Carabinieri cercano altri testimoni

Parallelamente alle ricerche, i Carabinieri stanno verificando la segnalazione iniziale e cercando eventuali altri testimoni che possano fornire informazioni utili.

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