Incidente a Ovaro, auto ribaltata sul ponte di Muina

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Ovaro. dove un’auto si è ribaltata sul ponte di Muina, nei pressi dell’incrocio con la strada regionale 355.

L’incidente è avvenuto attorno alle 18.30. Le due persone che viaggiavano a bordo del veicolo sono rimaste ferite e intrappolate nell’abitacolo. I vigili del fuoco hanno avviato le operazioni necessarie per liberarle e affidarle alle cure dei sanitari.

Sul posto sono intervenuti il personale del 118, con un’ambulanza e un’automedica, e i carabinieri, incaricati di effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’accaduto.