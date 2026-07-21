Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di mercoledì 22 luglio

Il meteo in Friuli.

Il Friuli Venezia Giulia si prepara a una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. Le previsioni meteo per mercoledì 22 luglio indicano infatti cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della regione, con temperature estive ma senza valori particolarmente elevati.

Durante le prime ore della giornata il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà una Bora moderata, più sostenuta soprattutto nell’area di Trieste. Con il passare delle ore il vento tenderà ad attenuarsi, lasciando spazio a una circolazione a regime di brezza.

Nel corso della giornata sarà possibile un aumento della nuvolosità sulle aree orientali della regione, dove il cielo potrà diventare temporaneamente variabile. La probabilità di rovesci resterà comunque bassa. Sul resto del territorio regionale prevarranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, senza precipitazioni significative.



In pianura le temperature minime saranno comprese tra 15 e 18 gradi, mentre le massime raggiungeranno valori tra 28 e 30 gradi. Sulla costa sono previste minime tra 18 e 21 gradi e massime comprese tra 26 e 28 gradi.