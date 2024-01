Maltempo e neve in arrivo: allerta meteo in Friuli Venezia Giulia

Allerta meteo in Friuli Venezia Giulia.

Maltempo in arrivo in Friuli Venezia Giulia dove la protezione civile ha emanato un‘allerta meteo gialla valida dalla mezzanotte e fino alle 12 del 7 gennaio. Da venerdì una saccatura atlantica si porterà gradualmente sul Mar Mediterraneo. Tra venerdì pomeriggio e sabato pomeriggio ciò determinerà sulla regione l’afflusso di correnti meridionali molto umide a tutte le quote. In seguito le correnti ruoteranno da nord-est.

Le previsioni meteo.

Sabato 6 gennaio.

Le previsioni indicano precipitazioni estese e generalmente intense sull’intera regione. Nella zona di Trieste, le piogge saranno più moderate, mentre sono attese piogge localmente molto intense tra l’alta pianura e le Prealpi. La quota neve iniziale sarà di circa 1100-1300 metri sulle Alpi e 1300-1600 metri sulle Prealpi. Nel corso della giornata, la neve potrebbe scendere fino a circa 1000-1200 metri sulle Alpi e fino a fondovalle nel Tarvisiano nel pomeriggio e sera, mentre sulle Prealpi potrebbe raggiungere i 1200-1400 metri. In quota, sono previste nevicate intense con accumuli significativi. Si potrebbero verificare anche rovesci o temporali. I venti saranno moderati da sud-est lungo la costa e da nord-est in pianura. Si prevede una Bora sostenuta a Trieste dalla sera.

Domenica 7 gennaio.

Tra la notte e la mattina di domenica, persistono le possibilità di precipitazioni residue che tenderanno a cessare nel corso della giornata. Si prevede una Bora sostenuta o addirittura forte sul Carso e a Trieste, mentre il vento sarà moderato da nord-est in pianura e sostenuto in quota nella zona montana.