I fratini tornano sulla spiaggia di Lignano.

Il cantiere di ripascimento per la spiaggia di Lignano, che quest’anno è durato più a lungo, aveva creato preoccupazione tra i volontari: il timore era che i lavori arrecassero troppo disturbo ai fratini e che quindi i piccoli uccellini cercassero nuovi lidi per nidificare.

Invece, l’intervento è finito e i fratini hanno resistito: tra quelli presenti nel lembo di spiaggia vicina al Faro Rosso c’è anche la “pioniera” di questa specie, la fratina Azd, la prima ad aver mai nidificato nella località balneare friulana. “Nonostante tutte le difficoltà lei è ancora qui – è il commento entusiasta dei volontari della Riserva Naturale Foce del Tagliamento -. La Fratina AZD, la beniamina della spiaggia del Fratino è pronta per emozionarci anche quest’ anno. Speriamo sia più fortunata che in passato!”.

Nata sulla spiaggia di Bibione, la fratina ha scelto Lignano, per il terzo anno consecutivo, per mettere su famiglia con un nuovo compagno: l’anno scorso le sue prime due nidiate sono state predate da gabbiani e cornacchie e solo con il terzo tentativo è riuscita a far involare tre piccoli.

Ora che i lavori sono terminati, i volontari allestiranno l’area con reti di protezione per garantire più sicurezza ai nidi e ai futuri piccoli anche se il prolungarsi del cantiere getta qualche incertezza sul futuro. Non si sa, infatti, se ci saranno conseguenze ma l’intenzione è di “sfruttare” quanto accaduto per motivi scientifici: verranno monitorati insediamenti e nascituri e confrontati con i dati precedenti per comprendere l’impatto di questo tipo di operazioni sulla specie.