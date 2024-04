A Rivignano il distributore h24 di cibo, lettiere e antiparassitari per animali.

È stato inaugurato sabato 6 aprile a Rivignano il primo distributore h24 con tutti i beni di prima necessità per i nostri amici a quattro zampe: dal cibo mirato ai vari problemi gastroenterici, alle lettiere, agli antiparassitari.

Timoniera di questa strepitosa iniziativa è Giulia Iacuzzo, 33 anni, titolare del negozio Animalia antistante il distributore. “Ambizione, determinazione e coraggio sono le caratteristiche che mi hanno spinto ad informarmi e confermare il nuovo distributore automatico per animali a Rivignano” spiega Giulia, che ha iniziato nel 2013 in veste di dipendente e si è ritrovata, due anni dopo, a ricoprirne le vesti di titolare.

“Oggi i nostri amici a quattro zampe sono a tutti gli effetti membri della famiglia ma cosa fare se la domenica ci si accorge di aver finito la loro pappa? O ancora peggio la lettiera?”. L’attenzione e la lungimiranza nel cogliere le esigenze dei nostri animaletti ha infatti spinto Giulia a rischiare il tutto per tutto e fare il salto nel vuoto in questa nuova avventura.

“Dopo nove anni di attività e toelettatura qui a Rivignano, ho voluto dare un ulteriore servizio h24 a tutte le persone che ne possono aver bisogno” precisa Giulia, che ha radici diametralmente opposte a questa realtà: la sua laurea in Servizio Sociale , conseguita proprio durante il periodo in cui aveva iniziato a lavorare al negozio, non le ha impedito infatti di inseguire i sogni e assecondare la passione viscerale per gli animali. Presente all’inaugurazione un numeroso flusso di persone, dai clienti più affezionati, ai neofiti, ai rappresentanti delle varie aziende in collaborazione con il negozio; più di qualcuno, è addirittura arrivato da fuori regione per poter presenziare a quella che si prospetta essere un’innovazione dalle grandi aspettative.