Lignano si prepara allo spettacolo delle Frecce Tricolori: attese 200 mila persone

Le Frecce Tricolori a Lignano.

Lignano Sabbiadoro si prepara al grande spettacolo delle Frecce Tricolori. Sono oltre 200mila le persone attese al W Lignano Air show in programma dalle 16 e 30 di domani, 28 luglio.

Dopo 2 anni di stop dovuto alla pandemia turisti e appassionati del volo tornano con il naso all’insù per godersi lo spettacolo acrobatico che, come da tradizione, è diventato un appuntamento fisso dell’estate lignanese.

Il programma.

Ma le Frecce Tricolore non saranno l’unica attrazione. Si parte infatti alle 16 e 35 con l’esibizione dei tre paramotori del Team audace per poi passare agli elicotteri HH-139A. Spazio anche ai paracadutisti della scuola Up&Go di Campoformido e a 2 ultraleggeri di Flying Donkey. Poi toccherà a due Amx che eseguiranno un sorvolo tattico, seguiti da due Eurofighter.

Prima del gran finale ci sarà spazio anche per Andrea Pesenato, che con il suo cap 231 si esibirà in emozionanti acrobazie nei cieli di Lignano. Andrea infatti è uno dei migliori piloti acrobatici ed è stato campione italiano di acrobazia a motore 2021 in categoria Avanzata e Free Style.

Alle 18 l’evento tanto atteso: le Frecce Tricolori solcheranno i cieli di Lignano regalando ai presenti emozioni uniche con i loro inconfondibili disegni e le loro manovre millimetriche per un grande spettacolo che lascerà a bocca aperta grandi e piccini.

Le modifiche alla viabilità.