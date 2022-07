Muore in appena un mese lo storico dentista di viale Ungheria

Gabriele Rinaldi aveva scoperto la malattia solamente un mese fa.

Aveva scoperto la mattia solo un mese fa il medico odontoiatra Gabriele Rinaldi, che con il suo studio in via Ungheria a Udine da oltre 30 anni era un punto di riferimento per i suoi pazienti.

Nonostante le cure dei medici per Gabriele non c’è stato nulla da fare. Settant’anni, dal 1991 aveva aperto il suo studio e in più 30 anni per i suoi pazienti era diventato un loro confidente, sempre pronto a dare consigli.

Grabriele Rinaldi lascia la moglie Cristina e la figlia Rebecca. Il funerale sarà celebrato domani, 28 luglio, alle 10 e 30 nel Duomo di Tarcento.