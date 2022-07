Perde il controllo della moto ed esce di strada, muore un giovane di 28 anni

L’incidente a San Giorgio della Richinvelda.

Tragico incidente ieri sera a San Giorgio della Richinvelda dove un giovane di 28 anni è morto dopo aver perso il controllo della propria moto uscendo di strada e finendo in un vigneto. E’ accaduto intorno alle 21 in via Forti.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, allertati dall’amico che era con lui su un’atra moto e ha assistito alla scena. Gli operatori hanno provato a lungo a rianimare il giovane, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Presenti anche i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza e i carabinieri, per i rilievi dell’incidente.