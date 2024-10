Entrano in casa e rubano un set di posate d’argento da 4mila euro

Il furto a Latisana.

Un uomo residente a Lignano, nato nel 1964, ha denunciato ieri presso i carabinieri di Lignano Sabbiadoro un furto avvenuto in un’abitazione di Bevazzana Latisana nella notte tra il 21 e il 22 ottobre. I ladri hanno forzato la porta d’ingresso per entrare; dopo aver rovistato all’interno della casa, hanno portato via un set completo di posate d’argento per 12 persone, dal valore stimato di 4mila euro. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per risalire agli autori del furto.