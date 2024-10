Operaio cade dall’impalcatura a Santa Maria la Longa.

Infortunio sul lavoro per un operaio a Santa Maria la Longa: attorno alle 9 di mattina di oggi, 23 ottobre, l’uomo, dipendente di una ditta di Porcia, è caduto da un’altezza di circa 5 metri dall’impalcatura che era stata installata in un’abitazione privata per la tinteggiatura dei muri. E’ stato elitrasportato in ospedale a Udine con diverse fratture, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Un secondo infortunio è accaduto invece in zona Partidor di Udine, dove, in un’attività produttiva, un operaio di una ditta di Cervignano è caduto dalla scala. Per fortuna, ha riportato ferite lievi.