Ubriaco alla guida dello scooter.

Fermato senza casco, è risultato anche senza assicurazione e ubriaco alla guida del suo scooter. L’uomo è stato fermato lunedì scorso dai carabinieri della caserma di Aviano, nell’ambito dei controlli contro l’abuso di alcol da parte di conducenti di autoveicoli ed è stato denunciato.

Si tratta di un 59enne sanquirinese che è stato sorpreso a bordo del suo motociclo senza casco, con mezzo privo dell’assicurazione obbligatoria, non regolarmente revisionato e con patente già inibita per mancanza dei requisiti psico-fisici. L’uomo è risultato anche in stato di grave alterazione psico-fisica poiché il tasso alcolemico accertato tramite etilometro è risultato superiore a 2.00 g/l con conseguente denuncia all’A.G, sequestro del motociclo e fermo per le restanti violazioni.

Altri due casi, invece, sono stati riscontrati nella notte tra il 19 e il 20 ottobre: un 30enne di origine macedone residente ad Aviano è stato trovato alla guida in stato di alterazione alcolica con valore superiore a 1.00 g/l, con conseguente ritiro della patente e deferimento all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 186 del Codice della strada. Per un 26enne avianese, invece, il tasso pari a 0,20 g./l. ha comportato la segnalazione amministrativa – in quanto neopatentato – senza sanzioni accessorie.