Furto senza effrazione a Lignano: turista varesina derubata durante la notte

Il furto a Lignano, ai danni di una turista.

Un furto “misterioso” ha scosso la tranquillità di una vacanza a Lignano: nella mattinata di oggi, 7 agosto, una donna di 46 anni, residente nella provincia di Varese e attualmente in vacanza nella località balneare ha denunciato ai Carabinieri della locale stazione un furto avvenuto nella sua abitazione durante la notte.

Nonostante l’assenza di segni di effrazione, qualcuno è riuscito a introdursi nell’appartamento, portando via circa 500 euro in contanti e diversi oggetti personali, tra cui una borsa e un portafoglio di marca, per un valore complessivo stimato intorno ai 3.000 euro. I militari indagano per fare luce sui responsabili.