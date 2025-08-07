Infortunio sul lavoro, operaio colpito al volto durante la piegatura di lamiere

Infortunio sul lavoro in un’azienda di Pocenia.

Infortunio sul lavoro per un giovane operaio a Pocenia: un dipendente di 25 anni è rimasto ferito oggi pomeriggio intorno alle 17 presso lo stabilimento Modine Cis Italy Srl, azienda specializzata nella produzione di scambiatori di calore, in via Locatelli.

Durante le operazioni di piegatura delle lamiere di scarto, il lavoratore è stato colpito al volto da un oggetto, riportando una ferita lacerocontusa. Soccorso immediatamente, è stato trasportato all’ospedale di Latisana, dove non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Palazzolo dello Stella.