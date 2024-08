Furto a Lignano.

Furto nell’abitazione di un residente di Lignano: i ladri hanno colpito in pieno giorno, tra le 11 e le 14 di oggi, 1° agosto. I malviventi sono riusciti ad entrare attraverso una finestra lasciata aperta al terzo piano della palazzina, in centro, portando via 5mila euro in contanti custoditi in un cassetto. Il 56enne ha denunciato l’accaduto alla locale stazione dei carabinieri.