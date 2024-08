Incidente mortale a Fossalon di Grado.

Tragico incidente nel pomeriggio di oggi, 1° agosto, a Fossalon, sulla strada che da Monfalcone porta a Grado. Stando alle prime informazioni, per cause in corso di accertamento, si sarebbero scontrati un’auto e una moto. Una delle persone coinvolte è morta, l’altra è ferita. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO ++