G20 spiagge, nel 2026 sarà ospitato a Lignano: le novità

Sarà la città di Lignano Sabbiadoro a ospitare nel 2026 il G20 spiagge.

Il passaggio del testimone è stato l’atto conclusivo dell’ottavo Summit del G20 spiagge: una tre giorni di approfondimento, ospitata ad Alghero, con protagonisti i sindaci delle comunità marine italiane che da sole attraggono il 12% delle presenze turistiche registrate in Italia.

“Sono stati tre giorni di confronto e crescita reciproca, condividendo esperienze e proposte su molteplici campi d’azione, in particolare sostenibilità, management e competitività”, spiega il Sindaco Laura Giorgi, presente ad Alghero assieme al consigliere con delega al turismo, Massimo Brini.

Il disegno di legge sulle comunità marine.

Ma il Summit si è chiuso con un’importante notizia per i Comuni del G20, il deposito in Parlamento del disegno di legge (prima firmataria l’onorevole Giorgia Andreuzza, Lega, assieme ai capigruppo di maggioranza della X Commissione, Gianluca Caramanna di Fratelli d’Italia, Gianluca Squeri di Forza Italia, Ilaria Cavo Noi Moderati e il presidente della Commissione Alberto Gusmeroli, Lega), che affronta il tema delle comunità marine, le cosiddette città a fisarmonica, località che arrivano anche a decuplicare i propri residenti nei momenti di alta stagione e, per le leggi ancora in vigore, non hanno norme amministrative in grado di affrontare questa condizione.

“Portiamo a casa un grande risultato, con una proposta di legge che consolida ciò che il G20 i questi anni ha saputo creare e la Regione FVG si è spesa parecchio in questa direzione – sottolinea il Sindaco Giorgi – ricordo l’impegno il particolare della II commissione consiliare dal cui ufficio di presidenza, dopo un’audizione svolta proprio a Lignano, è nata una mozione di appoggio alla proposta di legge, sostenuta con voto unanime da tutto il Consiglio regionale che ringrazio“.

Nel 2026 il G20 spiagge sbarca a Lignano Sabbiadoro.

Ad Alghero sono stati anche designati i rappresentanti dei Sindaci del G20, individuando delle figure di vice coordinatori rappresentativi di tutte le realtà territoriali. E per il nord Italia all’unanimità è stata scelta Lignano Sabbiadoro.

Al prossimo Destination Summit del G20 Spiagge, che si terrà nella località friulana, parteciperanno oltre ai Comuni fondatori del G20, Alghero, Arzachena, Bibbona, Caorle, Castiglione della Pescaia, Cattolica, Cavallino Treporti, Chioggia, Comacchio, Grado, Jesolo, Riccione, Rosolina, San Michele al Tagliamento, San Vincenzo, Sorrento, Taormina, Viareggio, Vieste, le tre nuove destinazioni entrate nel Network in questi giorni, Senigallia, Castagneto Carducci e Piombino e una decina di località costiere che saranno ammesse nelle prossime settimane.

La parole del sindaco di Lignano.