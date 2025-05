Chiudine il negozio Pinocchio di Udine.

Dopo 32 anni di attività, la boutique per bambini “Pinocchio”, in via Manin a Udine, abbassa le serrande. Ad annunciarlo sono i titolari Rosanna e Fabrizio Zoratto, volti familiari nel cuore del centro storico udinese, che dopo una vita dedicata alla moda 0-16 anni hanno deciso di concedersi il meritato riposo.

I due hanno spiegato che la scelta è stata tutt’altro che semplice. Un negozio che rappresentava una parte fondamentale della loro vita: lo avevano fondato, fatto crescere con dedizione e affrontato le sfide del mercato con grinta e ottimismo. Ora, con l’età che avanza e qualche acciacco, hanno ritenuto che fosse giunto il momento di fermarsi.

La storia della boutique inizia nel 1993, in via del Carbone, prosegue per anni in via Mercatovecchio e approda infine in via Manin nel 2014, dove è diventata un punto di riferimento per intere generazioni. Non sono mancati però i momenti difficili, come la pandemia, il lockdown e la concorrenza crescente dell’online.

La liquidazione totale della merce è già iniziata e continuerà fino alla fine dell’estate o fino a esaurimento scorte. Con la chiusura di “Pinocchio”, via Manin perderà un pezzo della sua storia commerciale e un’attività che per molti rappresentava molto più di un semplice negozio.