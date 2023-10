Halloween al Parco Zoo di Lignano.

Un’idea per Halloween con i bambini? Andare al Parco Zoo di Lignano: la stagione sta per chiudere, ma il 1° novembre – dalle 10 alle 16 – la struttura è pronta ad accogliere i visitatori che potranno ancora trascorrere delle ore divertenti tra i tanti animali che per la festa di Halloween riceveranno un ghiotto regalo. I guardiani dello zoo di Lignano hanno infatti farcito con frutta, carne ed insetti le zucche decorate e intagliate appositamente per la festa.

“Con i nostri guardiani abbiamo decorato tante zucche per far divertire anche i nostri numerosi animali – racconta Maria Rodeano, direttore del Parco -; un modo per festeggiare assieme la festa di Halloween ma per fare anche degli arricchimenti e offrire così agli animali il cibo in modalità diversa. È sempre un buon momento per visitare il Parco, ma pensiamo che in autunno ci sia sempre qualcosa di magico – aggiunge Maria. È un periodo da non perdere per vivere in tranquillità la bellezza di questa Natura che ci circonda”.

Per il Parco Zoo Punta Verde si chiude una straordinaria stagione, aperta al pubblico, con decine di migliaia di visitatori che hanno goduto della struttura durante tutto il periodo d’apertura e che hanno partecipato con entusiasmo alle numerose attività messe in campo dagli educatori. A Parco chiuso gli educatori sfrutteranno le loro conoscenze per progettare nuove attività, i guardiani si prenderanno cura quotidianamente di tutti gli animali e infine giardinieri e manutentori inizieranno le attività di potatura e messa a dimora di nuove piante assieme alla regolare manutenzione delle strutture.