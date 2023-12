L’inaugurazione del natale a Lignano.

Un maestoso albero di Natale allestito in Piazza Fontana, un Villaggio del Gusto dove poter acquistare qualche regalo o assaporare alcuni piatti legati alla tradizione friulana, il Presepe di Sabbia, giunto alla 20esima edizione, il Villaggio di Babbo Natale ed infine una pista di pattinaggio sul ghiaccio da 300 metri quadrati. Sono queste alcune delle iniziative proposte durante “Natale d’A…mare” evento promosso dal Comune di Lignano Sabbiadoro in collaborazione con Li.Sa.Gest. e le associazioni locali, che animeranno la località balneare friulana fino al prossimo 7 gennaio.

“Lignana Sabbiadoro – ha commentato Mauro Bordin, presidente del Consiglio regionale del Fvg al termine dell’inaugurazione – è una località vissuta principalmente nel periodo estivo, ma sempre pronta a sorprenderci e darci bellissime emozioni anche d’inverno. Ne è un esempio il mese che ci apprestiamo a vivere ricco di appuntamenti e di tradizione con gli allestimenti degli alberi di Natale, il presepe di sabbia, la pista di pattinaggio e con tante altre attrazioni che faranno felici soprattutto i più piccoli. Un presepe dedicato ai fiumi Stella e Tagliamento, passando dalla laguna alla città. L’edizione 2023 – ha concluso Bordin – è una preziosa occasione per immergersi nelle storie e nelle tradizioni della nostra terra e la conferma che Lignano è sempre più punto di riferimento turistico in Friuli Venezia Giulia e in Italia”.

A fare gli onori di casa il sindaco, Laura Giorgi, che “ha ringraziato quanti negli anni si sono impegnati per creare a Lignano un evento come “Natale d’A…Mare. Una grande opportunità di incontro dietro la quale c’è la volontà di raccontare la storia e la bellezza di questo territorio. Il tutto in un anno straordinario per la principale località balneare friulana in cui si festeggiano i 120 di Lignano, 70 anni di Lignano Pineta e 20 anni di presepe”.

“Siamo partiti 20 anni fa con un presepe di 2 metri quadrati – ha ricordato il presidente dell’associazione Dome Aghe e Savalon D’Aur, Mario Montrone – e oggi proponiamo 600 metri quadri di struttura e 400 metri cubi di sabbia scolpita in cinque mesi di lavoro“.

Bini: “Continua il processo di destagionalizzazione a Lignano”.

L’assessore Bini (al centro) a Lignano Sabbiadoro per l’inaugurazione di “Natale d’A…mare”

L’assessore regionale al Turismo, Sergio Emidio Bini, infine, ha ricordato come “sia in corso un processo di destagionalizzazione che sta portando ottimi risultati con un numero sempre più elevato di bar, ristoranti e hotel aperti anche mese di dicembre“.

“Un evento natalizio costantemente cresciuto negli anni e che ha il pregio di rendere attrattiva Lignano anche d’inverno, attraverso numerose proposte e iniziative che abbracciano tutto il mese di dicembre e proseguono fino all’Epifania. Va rilevato come tanti turisti giungano anche dall’estero per ammirare il presepe di sabbia e come siano sempre di più gli albergatori e gli esercenti a tenere aperte le loro attività in questo periodo, contribuendo a rendere unica l’atmosfera del Natale in riva al mare“.