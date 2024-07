La Italian Bike Week torna a Lignano Sabbiadoro.

Giunta ormai alla sua terza edizione, la Italian Bike Week torna a Lignano Sabbiadoro per archiviare nel migliore dei modi la stagione motociclistica 2024. Il focus è sul mondo dell’Adventure & Off Road, il week end da segnare in calendario quello del 12-15 settembre: in programma anche l’airshow delle Frecce Tricolori

È nata nel 2022 per offrire agli appassionati del fuoristrada l’evento turistico che mancava, e soprattutto per dare alla stagione motociclistica una conclusione con i fiocchi. Dopo il grande successo dello scorso anno (l’edizione 2023 ha fatto registrare quasi 50.000 visitatori) torna dal 12 al 15 settembre la Italian Bike Week, il festival motoristico di fine estate che riporta a Lignano Sabbiadoro la passione per le due ruote a solo qualche mese dalla manifestazione di cui rappresenta lo spin off, la storica Biker Fest International.

Per chi va in moto – e non solo – settembre è un mese quasi magico: il sole ancora alto, le temperature particolarmente gradevoli e il desiderio di chiudere in bellezza la stagione calda regalano un’atmosfera unica, rappresentando la ricetta perfetta per un lungo fine-settimana in sella. Ma è anche il periodo che, tradizionalmente, segue la presentazione delle novità motociclistiche dedicate all’Off-Road, settore che rappresenta il focus principale della IBW a partire da Demo Ride: centauri e appassionati avranno l’opportunità di toccare con mano e testare gratuitamente le new entry del mercato dei segmenti Adventure, Scrambler, Enduro e Cross, ma presso il parcheggio dello stadio Teghil sarà allestita, su richiesta delle Case moto, un’inedita area dedicata alle prove su asfalto (vi si svolgeranno anche i corsi di guida sicura e avvicinamento alle due ruote proposti da Honda nell’ambito della sua Young Riders School). Nel 2023 le 14 Case ufficiali presenti hanno totalizzato complessivamente quasi 1.500 test ride.

Il cuore dell’azione sarà la Off Road Arena, una superficie sterrata di 155.000 m2 su cui si svilupperanno diversi circuiti su fondo “dirt” adatti ad ogni livello di abilità. Il fettucciato principale, sul quale andranno in scena anche gli Enduro Days by MC Sabbiadoro, si sviluppa su ben 7 km, riprendendo parzialmente il tracciato della 12 Ore Enduro Lignano: un’occasione ghiotta, per piloti ed amatori, di girare e mettersi alla prova sul tracciato di una gara storica.

Sempre dedicate ai fan delle ruote artigliate saranno le Adventure Ride, i tour di circa 70 km in fuoristrada organizzati da MV Adventure, e la Cavalcata Tassellata, il “raid in miniatura” di 350 km a cura dell’associazione Amici del Bicilindrico: la passione per l’Off Road incontra qui il desiderio di esplorare il territorio di una Regione che unisce una grande biodiversità al fascino dei territori di confine. Confermate anche per il 2024 le sessioni di Moto-Therapy, in un’edizione che è particolarmente significativa per la mototerapia: a febbraio scorso, infatti, la Camera dei Deputati ha approvato la proposta di legge finalizzata al suo riconoscimento quale terapia complementare capace di contribuire al percorso riabilitativo e al benessere psico-fisico di bambini, ragazzi e adulti con disabilità.

Presso il Luna Park Strabilia, cuore pulsante della manifestazione con i suoi stand, i punti di ristoro, gli show e i concerti rock live sul Main Stage, un’area intera sarà riservata ai Grandi MotoViaggiatori, i “globetrotters” che hanno fatto del viaggio una missione di vita e che proprio alla IBW incontreranno un pubblico desideroso di ascoltare i racconti dei loro viaggi ai confini del Mondo. A proposito di mototurismo, nelle giornate di venerdì e sabato il MotoClub FMI ‘Danilo Vian’ riproporrà i Mototour, itinerari su strada alla scoperta dei luoghi più suggestivi del Friuli-Venezia Giulia.

Capace di dare un accento nuovo alla formula vincente della Biker Fest, la Italian Bike Week rimane comunque fieramente ancorata al mondo custom grazie al Custom Bike Show, tappa dell’Italian Motorcycle Championship (IMC) e data riconosciuta a livello internazionale nell’ambito dell’AMD World Championship of Custom Bike Building, il ‘mondiale’ in cui i costruttori di moto personalizzate si sfidano a colpi di tecnica, arte e fantasia.

Infine, alla rombante US Car on the Beach 2024, maxi-raduno riservato alle auto americane che avrà il suo culmine con la parata di sabato mattina, e alla spettacolare Saturday Light Parade, la grande parata motociclistica prevista per la serata, si aggiungerà quest’anno lo spettacolo mozzafiato della Pattuglia Acrobatica Nazionale: domenica 15 settembre, per la prima volta nella storia della IBW, le Frecce Tricolori si esibiranno in un emozionante airshow, colorando di verde, bianco e rosso il cielo di Lignano.