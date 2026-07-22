Sono iniziati al Polisportivo comunale “G. Teghil” di Lignano Sabbiadoro i lavori di riqualificazione e ampliamento della pista di atletica. Un intervento da 2,55 milioni di euro che permetterà all’impianto di adeguarsi agli standard internazionali, anche in vista dell’European Youth Olympic Festival 2027.

La pista passerà da sei a otto corsie

Il progetto prevede il completo rifacimento della pista di atletica, che passerà dalle attuali sei a otto corsie. La nuova struttura rispetterà i requisiti previsti per le competizioni internazionali dalla Federazione italiana di atletica leggera e da World Athletics.



Saranno rinnovate anche tutte le aree riservate ai concorsi, con nuove pedane per il salto in lungo e triplo, salto con l’asta e salto in alto. L’intervento riguarderà inoltre gli spazi destinati alle discipline di lancio: disco, martello, peso e giavellotto. Il piano comprende anche l’adeguamento delle recinzioni, delle aree di sicurezza e delle opere accessorie necessarie a rendere il polisportivo più moderno e funzionale.

Un impianto strategico per Lignano

“Si tratta di un impegno significativo dell’Amministrazione comunale assieme alla Regione Friuli Venezia Giulia – conferma l’assessore ai Lavori pubblici Marco Donà – destinato a una struttura che negli anni è diventata un punto di riferimento per l’attività sportiva nazionale e internazionale, consolidando il ruolo di Lignano città dello sport, da tempo uno dei principali poli sportivi del Friuli Venezia Giulia e dell’intero panorama nazionale”.



L’avvio del cantiere rappresenta uno degli interventi più importanti programmati dal Comune nell’ambito dell’impiantistica sportiva. Il nuovo Teghil dovrà essere pronto ad accogliere i giovani talenti europei che arriveranno a Lignano per l’Eyof 2027.



“Con l’avvio di questi lavori confermiamo la volontà dell’Amministrazione di continuare a investire nello sport e nelle infrastrutture che rappresentano un patrimonio per tutta la comunità – sottolinea Donà –. Il Polisportivo Teghil è un impianto strategico per Lignano e questo intervento lo renderà ancora più moderno, funzionale e adeguato agli standard delle competizioni di alto livello. È un investimento rivolto agli atleti, alle associazioni sportive, ai giovani e a tutti i cittadini che utilizzano quotidianamente questi spazi”.

Lignano guarda ai grandi eventi internazionali

La riqualificazione punta non soltanto a migliorare le condizioni di allenamento e di gara, ma anche a rafforzare la capacità della località balneare di ospitare manifestazioni sportive di rilievo.

“Il nostro obiettivo – conclude l’assessore – è consegnare alla città un impianto rinnovato, efficiente e capace di guardare al futuro. Non si tratta soltanto di una nuova pista di atletica, ma di un investimento sulla crescita dello sport, sulla promozione del territorio e sulla capacità di Lignano di ospitare eventi internazionali sempre più prestigiosi”.