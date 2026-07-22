A Buttrio tra filari e storia del vino: torna la passeggiata dei Sentieri delle Pro Loco

Una passeggiata tra i filari di Buttrio, alla scoperta del paesaggio collinare e delle radici enologiche del Friuli Venezia Giulia. Giovedì 6 agosto torna l’appuntamento con i “Sentieri delle Pro Loco”, l’iniziativa dedicata alla conoscenza del territorio attraverso escursioni accessibili e visite ai luoghi della cultura locale.



La nuova tappa è organizzata dal Consorzio Pro Loco Torre Natisone Unpli Aps, in collaborazione con la Pro Loco di Buri, e propone un percorso ad anello lungo circa 6 chilometri, con un dislivello di 80 metri.

Una camminata adatta a tutte le età

Il tracciato, di facile percorrenza, è adatto a camminatori di ogni età e permetterà ai partecipanti di immergersi nel contesto rurale in cui nasce la produzione vitivinicola regionale. “Queste passeggiate non sono semplici uscite escursionistiche, ma vere e proprie esperienze di conoscenza – spiega Giovanna Rossetto, presidente del Consorzio Pro Loco Torre Natisone Unpli Aps –. Attraverso i ‘Sentieri delle Pro Loco’ vogliamo offrire a cittadini e turisti la possibilità di vivere il nostro territorio con consapevolezza, scoprendo non solo la bellezza dei paesaggi, ma anche la profondità della nostra storia. Visitare il Museo della Civiltà del Vino significa toccare con mano le radici della nostra identità”.

La partenza da Villa di Toppo-Florio

Il ritrovo è fissato alle 18 a Villa di Toppo-Florio, suggestivo punto di partenza dell’escursione. Il gruppo si metterà in cammino alle 18.30, mentre la durata complessiva dell’iniziativa sarà di circa tre ore.



Cuore dell’appuntamento sarà la visita guidata al Museo della Civiltà del Vino del Friuli Venezia Giulia, che custodisce oggetti, documenti e testimonianze iconografiche attraverso cui viene raccontata l’evoluzione della cultura enologica regionale dal Novecento fino ai giorni nostri.

Il Museo della Civiltà del Vino

Il percorso espositivo si sviluppa su più livelli. Al piano terra, la sezione “Dalla terra alla vigna” approfondisce il rapporto tra suolo, clima e viticoltura. Al primo piano, invece, la visita prosegue attraverso le diverse tecniche di allevamento della vite e il racconto dell’eccellenza rappresentata dalle barbatelle friulane.



Una parte dell’allestimento è dedicata alla vendemmia, illustrata attraverso una ricca collezione di attrezzature storiche e materiali fotografici che raccontano la cura del vigneto e il momento della raccolta dell’uva. Al termine dell’esperienza è previsto un brindisi offerto dalla Pro Buri.

Prenotazioni, costi e rinvio in caso di maltempo

La partecipazione è soggetta a prenotazione obbligatoria, da effettuare entro le 18 del giorno precedente l’escursione contattando il numero 333 4564933.



La quota è di 15 euro per gli adulti e di 10 euro per i ragazzi dai 12 ai 18 anni, purché accompagnati. La partecipazione è gratuita per i bambini di età inferiore ai 12 anni. In caso di condizioni meteorologiche avverse, la passeggiata sarà rinviata a martedì 11 agosto.