Malore alla guida, anziano perde il controllo dell’auto e finisce nel campo

Incidente questa mattina, mercoledì 22 luglio, a San Giorgio della Richinvelda. Un anziano ha perso il controllo dell’auto a causa di malore ed è finito in un campo lungo la ex strada provinciale 1 “Val d’Arzino”. Prima di uscire di strada, l’uomo è riuscito a sterzare per evitare gli altri veicoli in transito.

I soccorsi e il trasporto in ospedale

Dopo la richiesta di aiuto, sul posto sono intervenuti i sanitari. Per prestare soccorso all’uomo era stato fatto decollare anche l’elicottero sanitario del Friuli Venezia Giulia.

L’anziano è stato infine trasportato in ambulanza all’ospedale di Pordenone, dove è stato affidato alle cure dei medici. Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la polizia locale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’accaduto.