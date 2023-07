Allarme bomba a Udine, evacuato il parco Brun

Allarme bomba al parco Brun di Udine.

Il Parco Brun di Udine è stato evacuato questa sera a causa di un allarme bomba, che ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine. Pattuglie dei carabinieri e della polizia sono state dispiegate sul posto per garantire la sicurezza dei cittadini e indagare sulla minaccia potenziale.

Di fronte a una situazione del genere, le forze dell’ordine hanno adottato un approccio cauto ed efficiente, evacuando il parco e mettendo in atto misure preventive per tutelare i cittadini presenti in quel momento. Sul posto sono in corso tutte le verifiche per valutare la situazione e prendere le misure necessarie per neutralizzare eventuali minacce.