Lignano, Asia Ferino è Miss Biker Fest International

È Asia Ferino, 18 anni, di Santa Maria di Sclaunicco, la prima Miss Biker Fest International. La giovane friulana ha conquistato il titolo a Lignano Sabbiadoro, dove per la prima volta nella storia del Biker Fest International si è svolta una selezione del concorso di Miss Italia.



L’evento, ospitato sotto il Main Stage dell’Area Luna Park, ha richiamato un grande pubblico, tra appassionati del motoraduno, curiosi e sostenitori delle concorrenti. Al momento dell’annuncio della vincitrice, per Asia Ferino è arrivato un vero e proprio tifo da stadio, a conferma del successo della serata.

La passione per il motocross e l’equitazione

Asia Ferino, studentessa in un istituto professionale, porta con sé un profilo molto legato anche al mondo sportivo. Oltre alla passione per il motocross e per l’equitazione, fino allo scorso anno ha praticato pattinaggio artistico a rotelle a livello agonistico.



Con il titolo di Miss Biker Fest International, la diciottenne friulana entra così nel percorso regionale di Miss Italia, che culminerà alla fine di agosto con la finale di Miss Friuli Venezia Giulia, in programma al Parco Termale Riviera Resort di Lignano Sabbiadoro.

Premiate anche Gaia Cannavò e Clara Dal Molin

Oltre alla vincitrice, sono state premiate anche altre due concorrenti, che hanno ottenuto l’accesso all’assegnazione dei titoli regionali e alla finale regionale. Al secondo posto si è classificata Gaia Cannavò, 22 anni, di Arta Terme, studentessa di lettere, che ha conquistato il titolo di Miss Givova.



Terza classificata Clara Dal Molin, 24 anni, di Aviano, ostetrica, premiata con il titolo di Miss Framesi. Anche per loro il cammino prosegue ora verso le prossime tappe del concorso in Friuli Venezia Giulia.



La selezione ha rappresentato una novità assoluta per il Biker Fest International, organizzato da Terre di Moto s.r.l. e arrivato quest’anno alla sua quarantesima edizione. La manifestazione, che nel tempo ha richiamato centinaia di migliaia di appassionati e curiosi, è considerata il motoraduno più grande d’Europa.



La serata è stata presentata da Michele Cupitò, con la regia di Paola Rizzotti e il coordinamento dello staff dell’agenzia modashow.it, esclusivista di Miss Italia. Madrine dell’evento sono state Michela Bertossi, Miss Friuli Venezia Giulia in carica, e Maristella Nardin, Miss Cinema Friuli Venezia Giulia 2025.